Lockdown 3.0: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सुबह नौ बजे से शाम साढ़े छह बजे तक शराब की सरकारी दुकानें खोलने का आदेश जारी कर इन दुकानों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए मार्शल तैनात करने का निर्देश भी दिया है। सरकार के एक अधिकारी के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के लॉकडाउन के नियमों में ढील देने के बाद शराब की करीब 150 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

हालांकि राजधानी में शराब की दुकानें खुलने की अनुमति मिलने के बाद ठेकों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारे देखीं गई है। पूर्वी दिल्ली के चंद्र नगर इलाके में मौजूद शराब की दुकान का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दुकान खुलने से पहले ही खरीदारों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं। इस बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी नहीं देखे गए।

बता दें कि दिल्ली में शहर में सरकारी एजेंसियों और निजी तौर पर चलाई जाने वाली 850 शराब की दुकानें हैं। आदेश में आबकारी विभाग ने अधिकारियों से एल-7 लाइसेंस प्राप्त निजी दुकानों की पहचान करने को भी कहा है, जो एमएचए के निर्देशों को पूरा करती हों। अधिकारियों से तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सरकार ने अभी केवल एल-7 और एल-8 लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों को ही शहर में बिक्री की अनुमति दी है, जो चार सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जाती है। हालांकि इन दुकानों के बाहर लोगों को लॉकडाउन नियमों का पालन करवाना सरकार के लिए खासा चुनौती भरा साबित हो सकता है।

मामले में एक अधिकारी ने कहा, ‘मॉल और बाजार में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दुकानें केवल सुबह नौ से शाम साढ़े छह बजे तक खुलेंगी। एक बार में दुकान में पांच से अधिक लोग मौजूद ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए ये चार एजेंसियों वहां मार्शल भी तैनात करेंगी।’ विभाग ने एजेंसियों से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने को भी कहा है। आदेशानुसार गोदाम में सुबह सात बजे से शाम साढ़े छह बजे तक काम किया जा सकता है।

दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर को मॉल और बाजार परिसर छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। आबकारी विभाग के अनुसार एजेंसियों को यह कहते हुए एक हलफनामा देना होगा कि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति एमएचए के दिशा-निर्देश पूरे करने पर दी गई है।

इसी तरह लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ रियायतें मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में 391 देशी-विदेशी शराब, बीयर और मॉडल शॉप की दुकानें सोमवार से खुल गईं जबकि जनपद में स्थित छह सैन्य कैंटीन को भी खोलने का आदेश दिया गया है। उप-सूचना निदेशक दिनेश गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत जनपद गौतम बुद्ध नगर में सोमवार से देशी-विदेशी शराब की 391 दुकानें खोली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि 39 थोक दुकानें तथा सेना की छह कैंटीन में स्थित शराब की दुकानों को खोलने का भी आदेश दिया गया है।

सूचना निदेशक ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक ही शराब की दुकानें खुलेंगी। इन दुकानों के भीतर बैठकर शराब पीने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार से दुकान पर एक समय में पांच से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए तथा प्रत्येक ग्राहक के बीच दो मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। साथ ही बताया कि ग्राहकों को खड़े होने के लिए 6-6 फुट की दूरी पर पांच गोले बनाने के आदेश दिए गए हैं। गुप्ता ने बताया कि फुटकर विक्रेता ग्राहकों को तय सीमा से अधिक शराब नहीं बेचेंगे तथा प्रत्येक ग्राहक को मास्क लगाकर ही दुकान पर आना होगा।

केंद्र की रियायत के बाद कर्टनाक में भी कुछ शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई। सरकारी आदेश के मुताबिक बेंगलुरु में सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि एएनआई ने शराब की दुकान के बाहर की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें कोरोना काल के बीच लोगों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हुए नजर नहीं आए।

