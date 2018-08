कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में आज भाजपा के खिलाफ संभावित गठबंधन, असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में सीडब्ल्यूसी की बैठक में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल नहीं हो सकीं। माना जा रहा है कि तबियत खराब होने की वजह से सोनिया गांधी मीटिंग में शामिल नहीं हुईं। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और अन्य नेता शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाने, असम में एनआरसी, ‘राफेल घोटाले’ तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई।

पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कल कहा था कि चुनाव से पहले एकमात्र लक्ष्य विपक्षी दलों को साथ लेकर भाजपा को हराने का है और प्रधानमंत्री पद के बारे में चुनाव बाद फैसला किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली कांग्रेस की इस उच्च इकाई की बैठक में इस साल चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बैठक में कांग्रेस के समझ मौजूदा सरकार की नाकामियों को उजागर करने के मौके पर चर्चा हुई।

The CWC met today. As a team, we discussed the political situation in the country & the huge opportunity for the Congress to highlight issues of corruption and failure of the government to provide jobs to our youth. Thank you to all those who attended today’s meeting. pic.twitter.com/QTPM8ltO51

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2018