राहुल गांधी ने कौरवों से की बीजेपी की तुलना, बोले- हत्यारोपी को बनाया है पार्टी प्रेसिडेंट

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के 84वें महाधिवेशन में बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने समापन भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर हमला बोला और भाजपा की तुलना कौरवों से की। राहुल गांधी ने वर्तमान समय को महाभारत से जोड़ कर लोगों के सामने रखा। राहुल ने कहा, “सदियों पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, कौरव शक्तिशाली और घमंडी थे, पांडव विनम्र थे और उन्होंने सत्य के लिए युद्ध किया, कौरवों के जैसे ही बीजेपी और आरएसएस सत्ता के लिए लड़ते हैं, जबकि कांग्रेस पांडवों की तरह सच्चाई के लिए लड़ने को कटिबद्ध है।” राहुल ने कहा कि वर्तमान माहौल में भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों का बोलबाला है। राहुल ने कहा, “आज भ्रष्ट और ताकतवर लोग हमारे देश में कम्यूनिकेशन को कंट्रोल करते हैं, क्या भारत सत्य का सामना करेगा या फिर झूठ की आवाज सुनेगा।”

लगभग एक घंटे लंबे भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और बीजेपी अध्यक्ष पर हमला किया। राहुल ने कहा कि लोग हत्या के आरोपी एक शख्स को बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वही लोग इसी बात को कांग्रेस में स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे लोग कांग्रेस पार्टी को आदर की दृष्टि से देखते हैं। राहुल ने गांधी ने कहा, “देश के लोग झूठे बोलने वाले, सत्ता के मद में डूबे बीजेपी नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि बीजेपी इसी के लिए बनी है, ये लोग हत्या के आरोपी एक शख्स को बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन लोग कांग्रेस इसी चीज को कभी नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे गहराई से समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो सच्चाई का संगठन है।”

They (people) will accept a man accused of murder as the President of the BJP, but they will never ever accept the same in the Congress Party because they hold Congress in the highest regard: Congress President Rahul Gandhi #CongressPlenarySession pic.twitter.com/GZfdDoGAvr

