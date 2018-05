राहुल गांधी ने मांगी एचडी देवगौड़ा से माफी? नरेंद्र मोदी ने भी किया फोन

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ रहने की कामना की। राहुल ने ट्वीट किया, ”मैं श्री एच डी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई देता हूं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और आनंदमय जीवन की कामना करता हूं।” राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान एचडी देवगौड़ा के खिलाफ इस्तेमाल किये गये शब्दों के लिए माफी भी मांगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जद (एस) नेता देवगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी। गौड़ा एक जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। आज वह 85 साल के हो गये। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को राहुल गांधी ने कर्नाटक के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए देवगौड़ा को फोन भी किया। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक बात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व पीएम देवगौड़ा पर निजी हमले करने और जेडीएस पर निशाना साधने के लिए कथित तौर पर देवगौड़ा से माफी भी मांगी। बता दें कि कर्नाटक के मंड्या में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने जनता दल सेकुलर को बीजेपी की बी टीम करार दिया था।

I would like to wish Shri HD Deve Gowda ji a very happy birthday and pray for his good health and happiness.

