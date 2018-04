VIDEO: कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में खाली कुर्सियां दिखा रहे रिपोर्टर से बदसलूकी, जोर दिखाने लगे कांग्रेसी

देश की सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हमलावर भूमिका में हैं। राहुल गांधी ने रविवार (29 अप्रैल) को मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में जन आक्रोश रैली आयोजन किया था। रैली को लेकर दावा किया गया था कि इसमें करीब दो लाख कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी को सुनने के लिए आएंगे। लेकिन रामलीला मैदान की ज्यादातर कुर्सियां खाली ही रह गईं। जब इस वाकये के कवरेज की कोशिश एक पत्रकार ने की तो उसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा।

दरअसल, रैली में बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली रहने की कवरेज एक मीडिया संस्थान का पत्रकार कर रहा था। उसी दौरान कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उसे कवरेज करने से रोका जाने लगा। कांग्रेस कार्यकर्ता कैमरे के सामने सफेद रूमाल लहराने लगे। वीडियो में दिखता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने पत्रकार और कैमरामैन के साथ न सिर्फ बदसलूकी की है, बल्कि उनके साथ धक्का-मुक्की भी की है। पत्रकार के मुताबिक, ये घटना जिस वक्त हुई, उस वक्त राहुल गांधी मंच पर थे। ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई है।

Journalist attacked for showing Reality of empty chairs in #JanAakroshRally Of #Congress showing true colours. Shame On @RahulGandhi . When #PappuFailHoGaya u start misbehaving Media . @RahulGandhi ji Plz Answer is this @IYC & @INCIndia Culture. @BJP4Delhi @BJP4India pic.twitter.com/FgU69jvLGj

— Kuljeet Singh Chahal (@kuljeetschahal) April 29, 2018