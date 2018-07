कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि उन्हें कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी कहने से पहले इतिहास पढ़ना चाहिए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि दिक्कत ये है कि पीएम मोदी अपना इतिहास खुद लिखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार (14 जुलाई) को कहा था कि उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। पीएम ने आजमगढ़ की एक जनसभा में कहा कि अगर कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है और उन्हें ये अच्छा लगता है तो उन्हें मुबारक है, लेकिन क्या ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम मर्दों के लिए ही है या फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए भी। कांग्रेस ने शनिवार को भी पीएम के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। रविवार (15 जुलाई) को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, “वे प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं, उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ने देश की आजादी के आंदोलन में शिरकत किया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है, इस पार्टी को मुस्लिम पार्टी कहना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है, उन्हें इतिहास का कम ज्ञान है, वो अपना इतिहास खुद लिखते हैं।”

PM is for entire India & not only BJP. His main political rival, Congress party has led nationalist movements & struggle for freedom. Calling the party a ‘Muslim party’ is not befitting of a PM. He has less knowledge of history. He writes his own history: Anand Sharma, Congress pic.twitter.com/RIOflDmScF

He will have to be reminded that presidents of the party were Mahatma Gandhi, JL Nehru, Sardar Patel, Lala Lajpat Rai, Maulana Azad. It will be better if he keeps a list of Congress Presidents in his office. Maybe then he will leave his habit of giving wrong statements: A Sharma pic.twitter.com/wS3YD1MFqz

— ANI (@ANI) July 15, 2018