राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों पर मुख्य सचिव से मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि सोमवार (19 फरवरी, 2018) शाम केजरीवाल के घर पर हुई बैठक में उनके साथ धक्का-मुक्की, मारपीट और बदसलूकी की गई। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव से हुई कथित मारपीट के बाद दिल्ली के सरकारी अफसर हड़ताल पर चले गए हैं। इन अफसरों ने आरोपी विधायकों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके कुछ साथियों ने सोमवार रात अरविंद केजरीवाल के घर पर आईएएस अंशु प्रकाश से बदसलूकी की। आईएएस अंशु प्रकाश का आरोप है कि यह सब सीएम केजरीवाल के सामने ही हुआ।

मुख्य सचिव पर हमले के आरोप के बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट सर्विस के अध्यक्ष डीएन सिंह ने पत्रकारों से कहा, “हम तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर जा रहे हैं। हम अपने मुख्य सचिव के साथ हैं। जब तक वो (आरोपी) गिरफ्तार नहीं किए जाते, हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे।” डीएन सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने उप राज्यपाल से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अपील की है। उन्होंने इस घटना को संवैधानिक संकट बताया है। सिंह ने आगे कहा, “मैंने पिछले कई सालों में इस तरह की वारदात नहीं देखी है।”

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य सचिव के साथ कथित तौर पर मारपीट उस वक्त की गई, जब उन्होंने आप विधायकों और सीएम को उनके सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। एएनआई की खबर के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह उप राज्यपाल के समक्ष जवाबदेह हैं। इस पर मुख्य सचिव के खिलाफ अभ्रद भाषा का इस्तेमाल किया गया।

वहीं, मामले में AAP ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा है कि पिछले महीने में करीब 2.5 लाख लोग आधार के दोषपूर्ण कार्यान्वयन होने की वजह से राशन से वंचित रह गए। इससे विधायक दबाव में थे। इसी मुद्दे को लेकर विधायकों और सीएम के बीच बैठक बुलाई गई थी।

एबीपी न्यूज की खबर के अनुसार, मुख्य सचिव से केजरीवाल के आवास पर कहा गया कि वह उप राज्यपाल अनिल बैजल के इशारों पर चल रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव पर हमले के आरोपों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से हाथापाई करना! कोई गुंडागर्दी है क्या?

We are going on a strike with immediate effect, we are with our Chief Secretary, until they (those at fault) are not arrested we will not get back (to work): DN Singh, Delhi Administrative Subordinate Services President on alleged assault of Delhi Chief Secy Anshu Prakash pic.twitter.com/cmUoKp4GAk — ANI (@ANI) February 20, 2018

Chief Secy refused to answer questions saying he wasn’t answerable to MLAs & CM & that he was answerable only to LG. He used bad language against some MLAs & left without answering any questions. Now he’s making ludicrous allegations: AAP on alleged assault of Delhi Chief Secy — ANI (@ANI) February 20, 2018

About 2.5 lakh families deprived of rations last month due to faulty implementation of Aadhar. MLAs were under tremendous pressure from public. There was a meeting of MLAs at CM residence: Aam Aadmi Party’s statement on alleged assault of Delhi Chief Secretary Anshu Prakash — ANI (@ANI) February 20, 2018

We have urged LG to take legal action be taken against those responsible. This is like a constitutional crisis, never seen such a thing happen in the past many years:DN Singh, Delhi Administrative Subordinate Services President on alleged assault of Delhi Chief Secy Anshu Prakash pic.twitter.com/3AsJSgzs9s — ANI (@ANI) February 20, 2018

Delhi Chief Secretary Anshu Prakash allegedly assaulted by AAP MLAs at CM @ArvindKejriwal‘s residence yesterday. This incident allegedly took place in the presence of Delhi CM. Kejriwal office says Chief Secretary is playing into the hands of L-G Anil Baijal pic.twitter.com/WRVsFQ0LNU — ABP News (@abpnewstv) February 20, 2018

