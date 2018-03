मुख्य सचिव विवाद: केजरीवाल सरकार पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी-कहा, माहौल शांत रखिए

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि उन्हें गुस्से पर काबू करना चाहिए और माहौल को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से आहूत बैठक में कथित रूप से भाग नहीं लेने के कारण मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को भेजे गये नोटिस के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा, “दिल्ली की चुनी हुई सरकार और ब्यूरोक्रेसी को माहौल शांत करने की कोशिश करनी चाहिए थी और दिल्ली के चीफ सेक्रटरी को विशेषाधिकार समिति के सामने हाजिर होने का नोटिस भेजना आग में घी डालने जैसा है।” अदालत का इशारा दिल्ली में लगभग 15 दिनों से सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच चल रहे तनाव को लेकर है। इस तनाव की शुरुआत तब हुई थी जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आधी रात को एक मीटिंग के दौरान आप के दो विधायकों ने कथित रूप से हमला किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के दो विधायकों से पूछताछ कर रही है।

Delhi High Court observes that the elected Delhi government and bureaucracy should have made efforts to calm tempers and such notices to Delhi Chief Secretary Anshu Prakash to appear before the Committee of Privileges add fuel to fire.

