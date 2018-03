नरेंद्र मोदी से जुदा हुई चंद्रबाबू नायडू की राहें, NDA से TDP ने वापस लिया समर्थन

भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए तेलुगू देशम पार्टी ने केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने TDP के नेताओं से टेलिकॉन्फ्रेंसिंग के बाद NDA से समर्थन वापसी का फैसला किया है। शिवसेना के बाद TDP बीजेपी की अगुवाई वाली केन्द्र की मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने वाली दूसरी पार्टी है। केन्द्र सरकार से समर्थन वापसी के बाद तेलुगू देशम पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आज (16 मार्च) अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। टीडीपी आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है। इससे पहले टीडीपी के दो मंत्रियों ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। 8 मार्च को टीडीपी नेता और केन्द्रीय मंत्री पी. अशोक गजपति राजू (उड्डयन मंत्री) और वाई. एस. चौधरी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री) ने अपने-अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री को सौंप दिए थे। हालांकि तब इन दोनों मंत्रियों ने कहा था कि पार्टी अभी भी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा बनी रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद टीडीपी ने यह कदम उठाया है।

Following Chandrababu Naidu’s tele-conference with party members, TDP pulls out of NDA. — ANI (@ANI) March 16, 2018

Our party will be moving no-confidence motion today (in Parliament). We have decided… we are out of the NDA: Thota Narsimhan, TDP MP pic.twitter.com/73StNsOjtF — ANI (@ANI) March 16, 2018

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि NDA ने आंध्र प्रदेश के साथ नाइंसाफी की। चंद्रबाबू नायडू ने ये फैसला टीडीपी के पोलित ब्यूरो की एक आपात बैठक में लिया, इस बैठक में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पार्टी सांसदों और नेताओं से रूबरु हुए। बैठक में एकमत से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया। टीडीपी समेत आंध्र प्रदेश के सांसद राज्य को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर लोकसभा में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे कई दिनों से सदन की कार्यवाही बाधित है।

TDP withdrew support from NDA, which did injustice to AP, TDP President Chandrababu Naidu took this decision in an emergency teleconference with party politburo members and MPs, which was unanimously supported. TDP to also introduce no-confidence motion against NDA govt: AP CMO pic.twitter.com/ZJCEJI3sJM — ANI (@ANI) March 16, 2018

बता दें कि आज ही YSR कांग्रेस पार्टी में इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। YSR कांग्रेस के सांसदों ने गुरुवार को इस बावत कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और माकपा नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी का एक पत्र सौंपा था। इस पत्र के जरिये जगनमोहन ने विपक्षी दलों से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने की अपील की है।

