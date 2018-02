वीडियो: सपरिवार पहुंचे कनाडा के पीएम, नन्हे बेटे ने मां का हाथ पकड़ कर उतरने से किया इनकार

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सपरिवार शनिवार (17 फरवरी, 2018) को अपनी सात दिवसीय भारत यात्रा के तहत राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके आगमन का एक वीडियो एएनआई ने जारी किया है। इसमें पीएम अपनी पत्नी और तीन बच्चों संग विमान से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान जब पीएम की पत्नी ने अपने नन्हे बच्चे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से उतारने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और नन्हा बालक खुद ही नीचे उतरता है। इस दौरान ट्रूडो और उनकी पत्नी को भी मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। भारत यात्रा पर पहुंचे 46 साल के कनाडाई पीएम आगरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई और अमृतसर का दौरा करेंगे। यह दौरा दोनों देशों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों के बीच यूरेनियम, खालिस्तान, कारोबार के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है।

#WATCH Canada Prime Minister Justin Trudeau arrived in Delhi with his family for a week-long visit to India pic.twitter.com/swiAyKZHMN

— ANI (@ANI) February 17, 2018