बाबा रामदेव से मिले अमित शाह, योग गुरु बोले- पीएम मोदी ने करोड़ों मांओं के आंसू पोछे

योग गुरु बाबा रामदेव ने अमित शाह की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी सरकार की खूब प्रशंसा की है। बाबा रामदेव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की करोड़ों मांओं के आंसू पोछे हैं। बाबा रामदेव केन्द्र की उज्ज्वला योजना की तारीफ कर रहे थे। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज (4 जून) योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। अमित शाह नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल पूरा होने के मौके पर संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत देश के गणमान्य नागरिकों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज वे योग गुरु बाबा रामदेव के दिल्ली स्थित पतंजलि आश्रम पहुंचे। अमित शाह ने बाबा रामदेव से अपनी सरकार के लिए रामदेव से समर्थन मांगा। बाबा रामदेव और अमित शाह मुलाकात के बाद जब मीडिया से रु-बरू हुए तो बाबा ने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांध दिये। रामदेव ने कहा कि बचपन में वो भी खाना बनाते वक्त धुएं से जुझती अपनी मां को देखा करते थे। इस दौरान उनकी मां की आंखों से आंसू निकल जाते थे। बाबा रामदेव ने कहा कि इसकी वजह से उनकी मां की आंखें कमजोर हो गई थी।

Shri @AmitShah did Gau Seva at Patanjali Aashram in New Delhi pic.twitter.com/4R3FUFZOnj

— Swami Ramdev (@yogrishiramdev) June 4, 2018