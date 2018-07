पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य करने के सरकारी फैसले ने सियासी रंग ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर सीधा आरोप लगाया है कि वे ड्रग्स लेते हैं, खास कर कोकेन, और अगर उन्होंने डोप टेस्ट करवाया तो वे फेल हो जाएंगे। सुब्रह्मण्यम स्वामी केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें हरसिमरत कौर ने कहा था कि पहले वो लोग डोप टेस्ट करवाएं जिन्होंने कहा था कि 70 प्रतिशत पंजाबी नशेड़ी होते हैं। सुब्रह्मण्यम स्वामी ने हरसिमरत कौर बादल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हरसिमरत कौर जिसके बारे में कह रही हैं वो राहुल गांधी हैं…मैं उनको इस बयान के लिए बधाई देता हूं, और मेरा कहना है कि वो पूरी तरह से सही कह रही हैं कि इन लोगों का टेस्ट होना चाहिए और मैं जानता हूं कि राहुल गांधी निश्चित रूप से टेस्ट में फेल हो जाएंगे…क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत ज्यादा नारकोटिक्स लेते हैं…खासकर कोकेन…” इससे पहले हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार के उस आदेश पर प्रतिक्रिया दी थी जिसमें पंजाब सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है।

#WATCH BJP MP Subramanian Swamy says ‘Rahul Gandhi takes cocaine and will fail dope test’. Swamy was reacting on Union Minister Harsimrat Badal’s statement ‘those who called 70% Punjabis ‘Nashedis’ should undergo the dope test first’ pic.twitter.com/TCMvQKL36X

All those leaders including those who called 70% Punjabis ‘Nashedis’ should undergo the dope test first: Harsimrat Kaur Badal,Union Minister on Punjab CM announces annual dope test for Govt officials pic.twitter.com/G41cENxOr8

— ANI (@ANI) July 5, 2018