अयोध्या विवाद: ओवैसी ने कहा मस्जिद वहीं बनाएंगे तो भड़के गिरिराज, कहा- वो तो मक्का मदीना जाएंगे, हम कहां जाएं

बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या में विवादित जमीन पर दोबारा मस्जिद बनाई जाएगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों के अंदर जिन्ना का जिन्न प्रवेश कर गया है, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। बता दें कि दिल्ली में एक कार्यक्रम में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा कि ‘हमारी मस्जिद वहां पर है, थी, और इंशाल्लाह रहेगी, और दुबारा वहां पर बनाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में फैसला देगा, और फैसला आएगा तो हमको पूरी उम्मीद है की आस्था के बुनियाद पर नहीं, सबूत के बुनियाद पर आएगा।” बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इस बयान पर कहा, “वो तो मक्का मदीना जाएंगे, हम कहां जाएंगे? क्या पाकिस्तान में राम मंदिर बनेगा? ओवैसी जैसे लोग जिनके दिल में जिन्ना का जिन्न प्रवेश कर गया है, देश को तोड़ना चाहते हैं।”

