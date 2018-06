खो गया है अरविंद केजरीवाल का जनलोकपाल- दिल्ली की सड़कों पर लगे पोस्टर

दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर को दिल्ली बीजेपी के विधायक मनजिंदर एस सिरसा ने लगवाया है। इस पोस्टर में दिल्ली सरकार के जनलोकपाल बिल पर चुटकी ली गई है। इस पोस्टर पर लिखा हुआ है, “गुमशुदा की तलाश…केजरीवाल का जनलोकपाल बिल खो गया है, मिले तो क्रांतिकारी सीएम को पहुंचा दें।” इस पोस्टर में सीएम केजरीवाल की एक तस्वीर भी लगी हुई है। इस बावत बीजेपी विधायक ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट शेयर किया है। सिरसा ने कहा है कि आपने और आपकी पार्टी ने जनलोकपाल बिल के मुद्दे को पूरी तरह से भूला दिया है।

मनजिंदर एस सिरसा ने लिखा, “आपने इसी मुद्दे पर 2013 का चुनाव लड़ा फिर 2014 में कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया। 2015 के चुनाव में भी आपने जनलोकपाल बिल को मुद्दा बनाया और लोगों से वोट मांगा। लेकिन सत्ता में 3 साल रहने के बाद भी जनलोकपाल बिल को पास करने के अपने वादे को पूरा नहीं किये हैं, इससे भी ज्यादा जो आश्चर्यजनक बात है वो यह है कि आपके अपने ही नेताओं और विधाकों को पता नहीं है कि जनलोकपाल बिल की फाइल कहां है।”

Meanwhile on Delhi roads… Once again @ArvindKejriwal entertains people! #JanLokPalBill pic.twitter.com/1t4lmaFJtn

Written a letter to CM @ArvindKejriwal to apologise for the lies given by Dy CM @msisodia in the House regarding Janlokpal Bill.

We demand Janlokpal Bill to be passed & enacted within one month

Krantikari CM has cheated voters by forgetting his main promise of Janlokpal Bill pic.twitter.com/AWmJFwlWAB

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) June 8, 2018