राम के वजूद पर सवाल उठाने वाली पार्टी पांडवों से कर रही है खुद की तुलना- राहुल के भाषण पर BJP का हमला

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी की ओर से जवाब देने के लिए देश की रक्षा मंत्री समाने आईं। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस अध्यक्ष के भाषण पर कहा कि हिन्दू और हिन्दू मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाली पार्टी खुद की तुलना पांडवों से कर रही है। ये हास्यापद है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस को हर चीज की मजाक उड़ाने की आदत है। निर्मला सीतारमण ने भगवान राम प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को पांडवों से जोड़ना चाहती है, यह वही पार्टी है जिसने भगवान राम के बुनियादी वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। निर्मला सीतारमण राहुल गांधी द्वारा बीजेपी अध्यक्ष को हत्यारोपी कहने पर भी कांग्रेस पर बरसीं। उन्होंने कहा, “यह बहुत हैरान करने वाला है कि कांग्रेस अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के नाम को चुनते हैं और उन्हें हत्या का आरोपी कहते हैं, उन्हें एक कोर्ट ने आरोपों से मुक्त किया है, आरोप साबित नहीं हुए, अगर कांग्रेस के षड़यंत्रों की वजह से कुछ चार्ज थे तो भी उन्हें अदालत ने आरोपों से मुक्त किया है, कांग्रेस ने उन्हें फंसाने की साजिश की थी।”

Congress Party wants to identify itself with the Pandavas, The same party which questioned the fundamental existence of Lord Ram. It is the party which chooses to mock Hindus and Hindu rituals : BJP leader Nirmala Sitharaman on Rahul Gandhi’s speech at #CongressPlenarySession pic.twitter.com/4fGszVj9h0

