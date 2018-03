बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए चार और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पार्टी ने सरोज पांडेय, जीवीएल नरसिम्हा राव, डॉ अनिल जैन और अनिल बलूनी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सरोज पांडेय छत्तीसगढ़ बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं और इस वक्त बीजेपी की महासचिव हैं। वहीं हिन्दी अंग्रेजी टीवी चैनलों पर नजर आने वाले जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के तेज-तर्रार प्रवक्ता हैं। दक्षिण भारत से आने वाले जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी में आने से पहले चुनाव विश्लेषक थे। इसके अलावा वह सीएम शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

बीजेपी के तीसरे राज्यसभा कैंडिडेट अनिल बलूनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वह संघ के करीबी हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले अनिल बलूनी टीवी बहस में भी दिखते हैं। इस वक्त वह हरियाणा और छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रभारी हैं। हालांकि अबतक यह साफ नहीं हो पाता है कि बीजेपी ने इन नेताओं को किस राज्य से संसद के उच्च सदन में भेजना चाहती है। बीजेपी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम का भी ऐलान कुछ ही दिन पहले राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में किया था।

