दिल्ली से नीतीश कुमार की हुंकार- हमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, NDA के साथ ही रहने के दिये संकेत

जनता दल यूनाईटेड 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। नीतीश ने कहा कि उनकी पार्टी को नजरअंदाज करेगा, राजनीति उन्हें खुद नजरअंदाज कर देगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक जेडीयू ने 2019 का आम चुनाव एनडीए के साथ लड़ने का मन बना लिया है। जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अब 12 जुलाई को पटना में बीजेपी के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे चर्चा होगी। रविवार (8 जुलाई) को दिल्ली में जनता दल यूनाईटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जेडीयू के महासचिव संजय झा ने कहा कि पार्टी ने चुनाव से जुड़े सभी राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को दिया गया है।

Until and unless Congress clears its stand on a corrupt party like RJD, we don’t know how to communicate with them any further: KC Tyagi, JD(U) pic.twitter.com/VyZQAC4z4d

— ANI (@ANI) July 8, 2018