जनेऊधारी के बाद पंडित बने राहुल गांधी, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के ठीक एक दिन बाद मंगलवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाकर उन्हें पंडित बताया गया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ‘पंडित राहुल गांधी’ लिखा है, जिसमें तमाम देवी-देवताओं की ओर से उन्हें आशीर्वाद देते दिखाया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी के साथ ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को भी दिखाया गया है। पोस्टर में दिख रहा है कि राहुल गांधी को आशीर्वाद सिर्फ हिंदू देवी-देवता ही नहीं दे रहें बल्कि सभी धर्मों के पूजनीय अपनी आशीष देते नजर आ रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने इस पोस्टर के साथ एक और पोस्टर शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी को 2019 में भारत का प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। इस दूसरे पोस्टर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमिटी की तरफ से लगाया गया है।

