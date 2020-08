‘हनुमान भक्त’ अरविंद केजरीवाल बर्थडे पर माथा टेकने पहुंचे मंदिर, बजरंगबली से जानें दिल्ली CM का क्या है जुड़ाव

दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को जन्मदिन पर पत्नी के साथ हनुमान मंदिर में दर्शन किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली को, देश को जल्दी कोरोना से मुक्ति मिले, लोग जल्दी स्वस्थ हों और फिर से सबकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाए।” दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भगवान हनुमान से खास जुड़ाव रहा है।

हनुमान में गहरी आस्था रखने वाले अरविंद केजरीवाल अक्सर हनुमान मंदिर के दर्शन करने जाते रहते हैं। कई चैनलों पर वह हनुमान चालीसा पढ़ते भी नजर आ चुके हैं। एक टीवी चैनल पर एंकर ने पूछ लिया कि क्या उन्हें हनुमान चालीसा आता है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने टीवी पर हनुमान चालीसा गाकर सुनाया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से जोड़ते हुए हनुमान को लेकर राजनीति भी हुई थी।

Delhi: Chief Minister Arvind Kejriwal offers prayers at Hanuman Temple in Connaught Place along with his wife Sunita Kejriwal, on his birthday today. pic.twitter.com/uDVKYw6GkX

— ANI (@ANI) August 16, 2020