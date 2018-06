दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्‍यपाल से महत्‍वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए समय मांगा है। इससे पहले केजरीवाल ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (सीबीआई) और एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो (एसीबी) ने दिल्‍ली जल बोर्ड से कैसी भी फाइलें उठाना शुरू कर दिया है। उन्‍होंने ट्विटर पर कहा, ”किसी एक विषय पर जांच नहीं हो रही। क्‍योंकि अब मेरे पास उस मंत्रालय का प्रभार है तो उनका प्रयास है कि मुझे किसी तरह फंसा दिया जाए। पीएम, एलजी और बीजेपी- अगर आपके पास कोई विशेष जानकारी है जो जरूर जांच करें। लेकिन दिल्‍ली सरकार के सभी विभागों को पैरालाइज कर दिल्‍ली के लोगों को पीड़ा न दें।”

केजरीवाज ने आगे कहा है कि ”पीएम की सीबीआई और एलजी की एसीबी ने जो फाइलें मांगी हैं, मैं वह सभी पब्लिक डोमेन में रखूंगा। पीएम और एलजी को उन फाइलों को मांगने का कारण बताना चाहिए। नहीं तो दिल्‍ली के लोगों से इस पूरी कवायद के लिए माफी मांगें।”

