नरेंद्र मोदी के उपवास पर अरविंद केजरीवाल की चुटकी, ट्वीट कर कहा – ‘यह बहुत क्यूट है’

संसद में गतिरोध के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन के उपवास की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के साथ-साथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तथा बीजेपी के सभी सांसद अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों में विरोधस्वरूप एक दिन का उपवास रखेंगे। प्रधानमंत्री के इस फैसले पर लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री के संभावित उपवास पर तंज कसा है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है यह सच में बहुत क्यूट है। एक दिन का उपवास, खुद के खिलाफ। केजरीवाल ने इस ट्वीट से प्रधानमंत्री को संसद में गतिरोध की वजह भी बता दिया है।

अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। रोहित शर्मा नाम के एक यूजर लिखते हैं कि कम से कम इस फास्ट के पीछे का हिडन मोटिव दिल्ली का सीएम बनना नहीं है। अरविंद केजरीवाल को रिप्लाई करते हुए जतिंदर पाल खन्ना ने लिखा कि जनता के शरीर से पूरा खून चूसने के बाद एक दिन का उपवास अच्छा है। पर मुझे नहीं लगता ऊपर वाला इस एक दिन के नाटक से बेकसूर जनता का खून चूसने वालों के गुाह माफ करेगा। यशपाल मीना नाम के एक यूजर ने लिखा कि फास्ट ज्यादा नहीं फेंक सकते बाकी तो फेक ही लेते हैं। वहीं धीरज नाम के एक यूजर लिखते हैं कि मोदीजी सबसे बड़े इवेंट मैनेजर हैं। एक @vikkyBhamra नाम के यूजर ने लिखा कि सुबह-सुबह चालीस हजार रुपए किलो काजू वाले आटे की रोटी खाकर मोदी जी उपवास पर बैठेंगे।

Now that’s really cute …. just one day fast… against himself https://t.co/EJnjDqROan

