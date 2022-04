दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर ठीकरा फोड़कर कहा कि अपना सूबा संभलता नहीं पर वो पंजाब की मीटिंग लेने लग जाते हैं। फेडरल सिस्टम को खराब कर रहे हैं। हिंसा के बारे में सवाल करेंगे तो दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लग जाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्हें करारा जवाब मिला। यूजर्स ने पूछा कि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है, पहले यो बताओ।

नदीम राम अली के हैंडल से ट्वीट किया गया कि अनुराग ठाकुर दिल्ली दंगो का मास्टर माइंड था। दिल्ली पुलिस भाजपा के पास हैं इसलिए पुलिस को आदेश था दंगा ना रोका जाए। एक बार फिर दंगे भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका में हैं भाजपा। पुलिस को अगर ईमानदार नेता मिल जाए तो दंगा भड़क ही नहीं सकता।

नानक चंद ने पूछा कि दिल्ली के कोई भी दंगे फसाद होते है तो उसके लिए आपके केंद्र के गृह मंत्री और LG जिम्मेवार है, उनका नाम लेते हुए मुंह मे बर्फ जम जाती है क्या? एक यूजर ने योगी आदित्यनाथ को टैग करके पूछा कि जी कृपया करके होम मिनिस्ट्री को बताइये कैसे दंगे रोके जाते है और दंगाईयो के साथ क्या क्या किया जाता है।

Arvind Kejriwal is the CM of Delhi, but will not take any responsibility. Going to other states and having meetings with officers is an attack on our federal structure. He is not able to run the government in Delhi and puts blame on someone else: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/Wl595DroEe

