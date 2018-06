उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर पर धरना दे रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब धरने की जगह से हटाया जा सकता है। धरना में शामिल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यहां बीते मंगलवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी सेहत को देखते हुए दोनों नेताओं को यहां से हटाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि उपराज्यपाल के घर के परिसर में पुलिस बल, एंम्बुलेंस की गाड़ियां और डॉक्टर पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन को वहां से जल्द हटाकर अस्पताल में भर्ती करवाया जा सकता है।

इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ‘वो लोग उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाने की योजना क्यों बना रहे हैं? अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं और दोनों बिल्कुल फिट हैं। वो लोग दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं’। इधर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर जबरदस्ती उनकी भूख हड़ताल तोड़वाने की कोशिश की गई तो वो पानी तक पीना छोड़ देंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं एलजी, पुलिस और नरेंद्र मोदी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे भूख हड़ताल को भटकाने की कोशिश ना करें, बल्कि हमारी मांगों पर ध्यान दें। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं दोनों नेताओं के स्वास्थ्य के बारे में बतलाया कि कि मनीष सिसोदिया का वजन 2 किलो कम हुआ है तो वहीं सतेंद्र जैन का शुगर लेवल नीचे गया है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने धरना स्थल से एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि अब यहां पांच दिनों से हैं लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल ने बतलाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर आपकी बैठकों में आईएएस अफसर नहीं आते हैं तो क्या आप सरकार चला पाएंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल और आईएएस अफसर दिल्ली सरकार के कार्यों में अड़चनें पैदा कर रहे हैं।

.@ArvindKejriwal announces AAP’s big door to door campaign from Monday.

Says, “We will launch a door to door signature campaign from Monday with an aim to collect 10 lakh signatures to call off the strike.”

Do watch full video. pic.twitter.com/PXnSl3tyEX

— Ankit Lal (@AnkitLal) June 15, 2018