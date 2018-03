छात्रा ने की आत्महत्या: बचाव में स्कूल प्रिंसिपल बोले- महिला टीचर कैसे कर सकती है यौन उत्पीड़न

दिल्ली के एल्कॉन पब्लिक स्कूल के बाहर छात्रा की खुदकुशी के मामले में प्रदर्शन जारी है। छात्रा के माता-पिता मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। छात्रा के माता- पिता ने दावा किया कि दो शिक्षकों ने उसका‘ यौन उत्पीड़न’ किया था। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि जिन शक्षकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है कि उनमें से एक महिला है आखिर वो किसी का यौन शोषण कैसे कर सकती है। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा, “जिन शिक्षकों के खिलाफ आरोप लगाया गया है उनमें से एक महिला है, वह कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकती है? दूसरे शिक्षक 25 साल से स्कूल में हैं और हमें उनके बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।” बता दें कि मंगलवार को नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने नोएडा स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। उसके परिवार वालों ने दो शिक्षकों पर यौन उत्पीड़न और जानबूझ कर कम नंबर देने का आरोप लगाया है।

One of the teachers against whom allegations are being made is a woman, how can she sexually harass someone? Other teacher has been here since 25 years & we never got any such complaint: Principal, Ahlcon Public School, Mayur Vihar, Phase-I on 15-year old student’s suicide #Delhi pic.twitter.com/Knie8F7PSd

