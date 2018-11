‘मोदी की आलोचनाओं’ का जवाब देने आ रही नई किताब, अमित शाह ने लिखी है भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब कई भाषाओं में रिलीज होने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि किताब सत्तारूढ़ भाजपा की समर्थक है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की छवि को बड़े पैमाने पर भुनाने के अभ्यास के रूप में भी इस किताब को देखा जा रहा है। किताब का नाम है, ‘Narendra Modi: Creative Disruptor — The Maker of New India’, जिसे आर बालाशंकर ने लिखा है। बालाशंकर वीकली ऑर्गेनाइजर के संपादक रह चुके हैं, इसके अलावा वह भाजपा आईटी सेल के संयोजक भी रहे हैं। बालाशंकर ने पीएम मोदी को लेकर जो किताब लिखी है उसमें वह प्रधानमंत्री के विरोधियों को जवाब देंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा उठाए गए कदमों के विरोध में उठे सवालों का जवाब देंगे। ये जानकारी किताब के लेखक के हवाले से हैं।

जानकारी के मुताबिक किताब दिसंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लांच होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद पीएम मोदी पर लिखी किताब लांच करेंगे। किताब की खास बात यह है कि इसकी भूमिका अमित शाह ने लिखी है जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका परिचय लिखा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किताब पर अपने विचार लिखे हैं। किताब का अंग्रेजी वर्जन दिसंबर में लांच किया जाएगा। जबकि हिंदी पाठकों के लिए भी इसका वर्जन छापा जाएगा। किताब हिंदी के अलावा गुजराती, पंजाबी, मराठी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी छपेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक लाख किताबें बाजार में आ जाएंगी।

बालाशंकर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ‘किताब में 300 पेज हैं जबकि 17 अध्याय है। इसके अलावा करीब 40 दुर्लभ और प्रासंगिक तस्वीरें भी हैं।’ बालाशंकर ने आगे कहा कि किताब में उन सभी विवादित मुद्दों पर लिखा गया है जो पिछले साढ़े चार सालों में उठे हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, अवार्ड वापसी: भारत में असहिष्णुता का डर, नोटबंदी, अल्पसंख्यक मामले, बैंक एनपीए, राफेल डील, विदेश नीति, मोदी और शाह के बीच संबंध के अलावा सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विस्तार से लिखा गया है। किताब लिखने के उद्देश्य पर बालाशंकर का साफ कहना है कि मोदी सबसे बेस्ट हैं। उनकी खासियत यह है कि वो भाजपा के निर्विवाद नेता हैं।

