राज्यसभा का टिकट कटने से भड़के कुमार विश्वास के समर्थक, केजरीवाल के घर के बाहर लगा मजमा

आम आदमी पार्टी द्वारा कुमार विश्‍वास को राज्‍यसभा टिकट न दिए जाने से समर्थक नाराज हैं। गुरुवार (4 जनवरी) को विश्‍वास समर्थकों ने दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया। हालांकि समर्थक सिर्फ केजरीवाल से मिलना चाहते थे, उन्‍होंने किसी तरह का विरोध नहीं जताया। टाइम्‍स नाउ से बातचीत में एक शख्‍स ने कहा, ”हम केजरीवाल जी से संवाद करने आए हैं। हम प्रोटेस्‍ट करने नहीं आए हैं। जो कल पार्टी ने राज्‍यसभा के दो सदस्‍यों का फैसला लिया गया है, उसके बारे में अरविंद जी से पूछने आए हैं कि ये फैसला पार्टी के और हमारे हित में कैसे है। इस बारे में वे हमें जानकारी दें ताकि हमें संतुष्टि हो।” हालांकि शख्‍स ने कहा कि अभी तक केजरीवाल ने उन्‍हें मिलने का समय नहीं दिया है।

आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए संजय सिंह और दो कम जाने पहचाने चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। इनमें से एक दिल्ली के कारोबारी हैं जिनके विगत में कांग्रेस से संबंध रहे हैं और एक अन्य उम्मीदवार वरिष्ठ चार्टड एकाउंटेंट हैं। सिंह पार्टी गठन के समय से ही उससे जुड़े हुए हैं। सुशील गुप्ता दिल्ली के एक कारोबारी हैं और एन डी गुप्ता एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं।

.@scribe_prashant tells us about the protest Kumar Vishwas' supporters came up with, outside Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence pic.twitter.com/elhgK6ADyj

— TIMES NOW (@TimesNow) January 4, 2018