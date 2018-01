आम आदमी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता संसद के उच्च सदन में पहुंचने से पहले ही कानूनी विवाद में उलझते नजर आ रहे हैं। सुशील गुप्ता ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी नेता हरीश खुराना और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा को मानहानि का नोटिस भेजा है। बुधवार को राज्यसभा के लिए सुशील गुप्ता का नाम फाइनल होने के साथ ही इन तीनों नेताओं ने अलग अलग सुशील गुप्ता पर टिकट खरीदने का आरोप लगाया था। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर 50 करोड़ रुपये में सुशील गुप्ता को टिकट बेचने का आरोप लगाया था। प्रवेश वर्मा ने यहां तक कहा कि अगर उनका आरोप गलत साबित होगा तो वह अपने परिवार समेत देश छोड़कर चले जाएंगे। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सुशील गुप्ता और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाये थे।

AAP Rajya Sabha candidate Sushil Gupta sends defamation notices to BJP MP Parvesh Verma,BJP leader Harish Khurana and former Delhi minister Kapil Mishra for their allegations against him (file pic) pic.twitter.com/TFUoRMrCam

— ANI (@ANI) January 4, 2018