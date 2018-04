अदालत से आप नेता कुमार विश्वास को राहत मिली है। कुमार विश्वास ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार से जुड़े एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। विश्वास के मुताबिक वह उस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। अदालत के इस फैसले के बाद कुमार विश्वास ने इशारों-इशारों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ‘कायर’ कहा है। कुमार विश्वास ने कहा है कि इस केस के लिए उन्होंने अपने दम पर वकील किया था। उन्होंने कहा कि कायरों ने मैदान छोड़ दिया। कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नया प्रोफइल पिक्चर लगाते हुए ट्वीट किया, “शोर थम जाएगा, आवाज बचेगी मेरी।” इसके बाद उन्होंने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए लिखा, “AAP की दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़े एक मामले में बरी हो गया, इसके लिए मैंने अपना निजी वकील लगाया था। कई दर्जन और राजनीतिक केस चल रहे हैं। कायरों ने रणक्षेत्र छोड़ दिया लेकिन जंग और आग चलती रहनी चाहिए। जय हिंद।”

Acquitted in one of the cases related to AAP Delhi assembly election campaign. I had engaged my personal lawyers for the same. Dozens of other political cases going on. Cowards left the battle filed but Let the fight and the fire continue. Jai Hind

