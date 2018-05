आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष एक बार फिर से ट्विटर पर ट्रोल हो गए हैं। इस बार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर तंज कसने के कारण ट्विटर यूजर्स के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार आशुतोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें ट्विटर यूजर्स की ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने अपने ट्वीट में लिखा था,”मोदी दोबारा सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया की विदेश यात्रा पर। प्रधानमंत्री जी, फिर से नहीं। कृपया अपने कार्यालय में बैठिए। कुछ सरकारी कामकाज देखिए। देश एक प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है।” आशुतोष के इस ट्वीट के बाद उन पर निजी से लेकर उनकी पार्टी के नेताओं पर तक हमलों की बाढ़ सी आ गई। कुछ ट्विटर यूजर्स ने उन्हें दोहरे चरित्र का व्यक्ति भी करार दिया।

Modi again on foreign trip – Singapore, Malaysia and Indonesia. Mr PRIME MINISTER – NOT AGAIN. Please sit in ur office. Please do some governance…. country is missing a prime minster… — ashutosh (@ashutosh83B) May 29, 2018

कुछ ट्विटर ट्रोलर्स ने उन्हें राहुल गांधी पर भी पोस्ट लिखने की सलाह दी। तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सरकार चलाने की सलाह अरविंद केजरीवाल को देने के लिए भी कह दिया। कुछ लोगों ने उनके पत्रकारीय जीवन के दौरान किए हुए कामों को याद दिलाकर तंज कसे। हालांकि इन ट्विटर ट्रोलर्स को आशुतोष ने कोई भी जवाब नहीं दिया।

Aise to kejriwal ko bhi apne office me hona chahiye fir wo kyu dusre rajyo ke mamlo me ghusa rehta hai.? — पटाखा गुड्डी (@theflyingnemo) May 29, 2018

भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है ?

तीन दिन हो गए

यही एक बात कहते कहते — अरविन्द शर्मा (@arvind_kashi) May 29, 2018

U are truly funny …..fit to be in circus. — doc 4 n from heart (@AkHaridas) May 29, 2018

Would you utter same word for missing CM who never goes to office shri @ArvindKejriwal — arun (@arundayal) May 29, 2018

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 29 मई से दो जून तक इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर हैं। यह दौरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिणपूर्व एशिया के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार (28 मई) को इस बारे में बयान जारी किया था। पीएम मोदी जकार्ता और सिंगापुर में शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, व्यापार और भारतीय समुदायों के साथ बैठकें करने वाले हैं। बयान में कहा गया कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्रों (आसियान) क्षेत्रीय ब्लॉक संघ के तीन देश हैं और भारत के रणनीतिक साझेदार भी हैं।

