एंकर के गेटअप में दिखे AAP नेता आशुतोष, लोगों ने पूछा- राजनीति फेल हो गई क्या

आम आदमी पार्टी के नेता एक बार फिर से एंकर की भूमिका में दिखाई दिए। बता दें कि आशुतोष एक न्यूज टीवी चैनल पर गेस्ट एंकर की भूमिका में दिखाई दिए। आशुतोष ने लंबे समय बाद एंकरिंग की इसलिए उन्होंने अपनी एंकर के गेटअप में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी की। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया। दरअसल कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने चुटकी लेते हुए पूछा कि राजनीति फेल हो गई क्या?

आशुतोष ने अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि 4 साल बाद मैने कोट और टाई पहनी है। तभी से मेरे पास कोई कोट नहीं था, इसलिए मुझे किसी से मांगना पड़ा। साथी एंकर्स ने इस दौरान मेरा काफी हौंसला बढ़ाया। शुक्रिया दोस्तों। आशुतोष के इस ट्वीट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि आपके सड़ जी इतने घोटाले कर रहे हैं… और आप को चड्ढी, बनियान, कोट, टाई के पैसे भी नहीं दे वो? शर्मनाक! इसी तरह कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी आशुतोष को ट्रोल करना शुरु कर दिया। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब आशुतोष सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हों, इससे पहले भी कई बार अपने ट्वीट पर आशुतोष को लोगों के ट्रोल का शिकार होना पड़ा है।

After four years I wore coat and tie !! Since I did not have one now so had to borrow !! Fellow anchor was gracious to lend !! Thanks buddy !! pic.twitter.com/s8Pewjo6d6

