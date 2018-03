तो क्या झूठे हैं कुमार विश्वास के आरोप? आम आदमी पार्टी ने वीडियो पोस्ट कर बताई ‘सच्चाई’

आम आदमी पार्टी से खफा चल रहे कुमार विश्वास ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि पार्टी का प्रचार करते हुए उनपर कई केस किये गये थे और अब उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता अंकित लाल ने इन आरोपों को गलत बताया है। अंकित लाल ने कहा है कि पार्टी के लिए कानूनी काम देखने वाले ऋषिकेश कुमार उन्हें लगातार मदद करते आ रहे हैं। अंकित लाल ने ट्वीट कर कहा है कि झूठ बोलने में परेशानी यह है कि झूठ आपको याद रखने पड़ते हैं जबकि सच कहीं ना कहीं कागज पर लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद अंकित लाल ने उन दस्तावेजों को ट्वीट किया है जिसके जरिये उन्होंने दावा किया है कि ऋषिकेश कुमार उन्हें लगातार कानूनी कार्रवाई में मदद कर रहे हैं।

इस दस्तावेज में एक जगह लिखा हुआ है कि आरोपी नंबर चार कुमार विश्वास का पक्ष अदालत में वकील ऋषिकेश कुमार रख रहे हैं। ट्वीट किये गये दस्तावेजों के मुताबिक पिछले साल 18 दिसंबर को आरोपी नंबर चार के लिए ऋषिकेश कुमार अदालत में हाजिर हुए थे। अंकित लाल ने अपने एक ट्वीट में एक वीडियो भी डाला है।

