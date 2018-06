मोदी सरकार ने लागू किया अरविंद केजरीवाल का सुझाव? AAP नेता शेयर कर रहे पुराना ट्वीट

नरेंद्र मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र के मेधावी और दूरदर्शी पेशेवरों के लिए नौकरशाही का दरवाजा खोल दिया है। सरकार 10 ऐसे लोगों की बहाली करने जा रही है जो बिना यूपीएससी की परीक्षा दिये ही सीधे भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनेंगे। सरकार के इस फैसले का मकसद नये टैलेंट को नौकरशाही में लाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है। मोदी सरकार के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सीएम केजरीवाल के सुझाव को लागू कर रही है। आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा ने कहा कि पीएम मोदी दिल्ली के सुझाव को जरूर मानते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, “मोदी अरविंद केजरीवाल को माने या ना माने पर उनके सुझावों को जरूर मानते हैं, निराशा हो रही है कि दिल्ली में 3 साल पहले एलजी ने यह लागू नही होने दिया, परन्तु केजरीवाल के इस सुझाव को मोदी जी अपने चौथे साल में केंद्र में लागू करने जा रहे हैं। उस समय बोलने वाले आज खमोश हैं।”

Time has come to replace bureaucrats wid professionals and sector experts. Infuse fresh energy n ideas in governance

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 31, 2015