आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार (05 जून) को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल से ‘बहुत नाराज’ हैं क्योंकि आप सरकार के रास्ते में रोड़ा नहीं अटका रहे हैं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, “मुझे बताया गया है कि प्रधानमंत्री मौजूदा उप राज्यपाल से काफी गुस्सा हैं। प्रधानमंत्री को लगता है कि बैजल पर्याप्त अवरोध उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। उप राज्यपाल के सभी अवरोधों के बावजूद, दिल्ली सरकार लोगों के लिए जबरदस्त काम कर रही है।” उन्होंने बैजल के पूर्ववर्ती नजीब जंग की ओर इशारा करते हुए कहा, “यही वजह थी कि उन्हें हटा दिया गया था।” नजीब जंग ने दिसंबर 2016 में दिल्ली के उप राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था।

केजरीवाल ने कहा, “मेरे सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उप राज्यपाल आप सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, जल व बिजली के क्षेत्र में अच्छे कामों को रुकवाने के लिए हरसंभव प्रयास करें। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छे काम जारी रहेंगे। भगवान हमारे साथ है। जनता हमारे साथ है।” केजरीवाल ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देने से शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए जाएंगे और आप को वोट देने से बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन किए जाने का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया, “अगर आप भाजपा के लिए वोट करेंगे तो, शहरों और स्टेशनों के नाम बदले जाएंगे, जबकि आप को वोट देने से आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा।”

केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, “हमें अपने बच्चों पे गर्व है। इन बच्चों ने साबित कर दिया कि प्रतिभा पैसे की मोहताज नहीं होती। ग़रीब परिवारों के बच्चे भी बड़े intelligent होते हैं। अगर उन्हें ठीक माहौल और सुविधाएँ मिले, तो ये बच्चे भी कमाल कर सकते हैं। God bless them..” उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि भविष्य कr पीढ़ी को फायदा होगा, अगर सरकार शहरों के नाम बदलने के स्थान पर सरकारी स्कूलों के हालात बदलने के लिए काम करेगी। बता दें कि यूपी सरकार ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। दीन दयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उन्हें 1968 में मुगलसराय रेलवे स्टेशन के पास एक रेल पटरी पर मृत पाया गया था।

I am told PM is very angry wid present LG. PM thinks Mr Baijal not creating sufficient obstacles. Becoz despite all obstacles by LG, Del govt doing phenomenal work for people. Thats the reason Mr Jung was also removed. https://t.co/wp1WGUDHcN

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 5, 2018