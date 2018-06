बदले-बदले से केजरीवाल नजर आते हैं? यूं नहीं नहीं AAP-कांग्रेस गठबंधन की अटकलें, ये है वजह

राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया में इस तरह की खबरें आईं कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस और आप किसी चुनाव पूर्व गठबंधन का संभावनाएं तलाश रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की लहर को आम चुनाव 2019 में बेअसर करने और हाल के उपचुनावों में विपक्षी गठबंधन से बीजेपी को मिली शिकस्त के मद्देनजर इन अटकलबाजियों को और ज्यादा बल मिला है। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने शुरुआती तौर पर इस तरह की अटकलबाजी को खारिज किया है। दरअसल, कुछ लोगों के लिए इस संभावना पर विचार करना भी हैरानी का कारण हो सकता है क्योंकि पूर्व में दोनों पार्टियों के रिश्ते बेहद तल्ख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के सभी नेता यूपीए और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। वहीं, इन अटकलों में संभावना देखने वालों का कहना है कि दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर बीजेपी के कब्जे और भविष्य में राजनीतिक अस्तित्व बचाने के मद्देनजर दोनों पार्टियां साथ आने पर विचार कर सकती हैं।

अटकलें तो यहां तक हैं कि पंजाब जैसे राज्य में दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, जब आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। उधर, दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख अजय माकन और आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिलीप पांडे के बीच टि्वटर पर हुई बहस ने अटकलबाजी को तेज कर दिया है। जहां माकन ने तीन सीटों को लेकर ऐसे किसी ‘कथित ऑफर’ को सिरे से खारिज किया, वहीं आप प्रवक्ता ने कहा कि एक सीट को लेकर चर्चाएं हुई हैं। इससे उन कयासों को हवा मिली, जिनके मुताबिक ऐसी किसी संभावना को लेकर कांग्रेस में उच्च स्तरीय बातचीत भी हुई। माकन ने कहा कि जब दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को लगातार खारिज करती रही है, ऐसे में वे उनके बचाव में क्यों आएंगे? माकन ने आरोप लगाया कि आरएसएस और टीम अन्ना के साथ मिलकर केजरीवाल ने जो किया, उससे 2014 के आम चुनाव से पहले बीजेपी का उदय हुआ।

On “so called” offer of AAP to Congress for 3 seats,look at my reply to Kejriwal!

When the people of Delhi are continuously rejecting Kejriwal Govt, why should we come to their rescue?

After all, Kejriwal with team Anna supported by RSS, helped in creating this monster of Modi! pic.twitter.com/D8IwcqF0t9

— Ajay Maken (@ajaymaken) June 1, 2018