आप का आरोप- LG के बंगले पर हुआ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का अपमान

आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के वाहन को दिल्ली के उपराज्यपाल के सरकारी निवास राजनिवास के अंदर नहीं जाने दिया गया और यह मुख्यमंत्री का ‘अपमान’ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि प्रोटोकॉल के अनुसार और स्थानाभाव के चलते दिल्ली सरकर के किसी भी वाहन को राजनिवास के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य अतिथियों को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से पहले राजनिवास में ‘एट होम’ कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी ऐसा ही अपमान किया गया था। भारद्वाज ने ट्वीट किया, ‘‘उपराज्यपाल अपने पद की गरिमा गिराने में लगे हुए हैं। निजी तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री की कार रोक दी जाती है और उनके निमंत्रण पत्र की पुलिस द्वारा जांच की जाती है तथा फिर कहा जाता है कि वाहन राजनिवास में नहीं जा सकता एवं उनसे पैदल जाने को कहा जाता है। ’’

Today also, during at home function at Raj Niwas, No vehicle of any officer of Govt. of India or GNCTD was permitted. There was no delay on part of Security in letting in the Hon’ble CM and any misinformation to this effect is baseless.

— Delhi Police (@DelhiPolice) January 24, 2018