आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली डायलॉग कमीशन (डीडीसी) के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने बुधवार (18 अप्रैल, 2018) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खेतान ने कहा है कि वह अब वकालत के पेशे में जाना चाहते हैं। हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि आप नेता पार्टी संगठन में लौट आएंगे। पूर्व में एक खोजी पत्रकार के रूप में तहलका मैगजीन के लिए कई सालों तक काम करने वाले खेतान ने अपने इस्तीफे की जानकारी ट्वीट कर दी है। बता दें कि आशीष खेतान को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विश्वासपात्र माना जाता है। केजरीवाल ने ही उन्हें तीन साल पहले इस पद पर नियुक्त किया था। केजरीवाल वर्तमान में डीडीसी के अध्यक्ष हैं।

खोजी पत्रकारिता का वेब पोर्टल ‘Gulail’ चला रहे खेतान ने ट्वीट कर लिखा, “मैंने डीडीसी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जो 16 अप्रैल, 2018 से प्रभावी है।” ट्वीट में आगे लिखा कि पिछले तीन सालों में उन्हें सार्वजनिक नीति को आकार देने और शासन में सुधार के साथ परिवर्तन लाने के लिए कई अनोखे अवसर मिले। इस अवसर के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वो शुक्रगुजार हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “मैं कानूनी पेशे से जुड़ रहा हूं और दिल्ली बार एसोसिएशन में पंजीकरण करा रहा हूं, जिसकी वजह से डीडीसी से इस्तीफा देना जरूरी है। बार काउंसिल के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति वकालत करते समय निजी या सरकारी नौकरी नहीं कर सकता।”

I have resigned as VC, DDC, with effect from April 16. During the past three years I had a unique opportunity to shape public policy & bring about reform and change in governance. I am grateful to Arvind Kejriwal, the Hon’ble CM, for giving me this wonderful opportunity.

Political engagement, writing and law are all inextricably intertwined. I have spent the last 15 years at the intersection of the three. In my new profession, besides doing the routine cases I will also take up legal causes in the larger public interest.

