70 साल के मदरसा टीचर ने 9 साल की बच्ची से किया बलात्कार

दिल्ली के एक मदरसा टीचर द्वारा नाबालिग बच्ची का रेप करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर मदरसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना नई दिल्ली के नरेला इलाके की है। मंगलवार को 70 वर्षीय मदरसा टीचर को 9 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना की जानकारी देते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा – “70 साल के मदरसा टीचर द्वारा 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इसके कारण बच्ची का काफी खून बह चुका है और उसे काफी गंभीर चोट आई हैं। उसे देखने अस्पताल जा रही हूं।”

एक अन्य ट्वीट में स्वाति ने लिखा – “रेप पीड़ित बच्ची को देखना बहुत मुश्किल है। उसकी आंखें, दर्द और उसके लगे सदमे को बता पाना नामुमकिन है। 9 साल की बच्ची बहुत दर्द से गुजर रही है। इसका जिम्मेदार कौन है?” फिलहाल, इस मामले में अन्य जानकारी आना अभी बाकी है।

Woke up to brutal rape of a 9 year old girl by a 70 year old man in a madrasa. The girl has bled substantially and sustained critical injuries. On my way to the hospital to see her. Sickening!

— Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) February 28, 2018