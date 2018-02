मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर जिस लड़के का रेता गया गला, सामने आया उसका आखिरी वीडियो

दिल्ली के रघुवीर नगर में गुरुवार को हुए 23 वर्षीय फोटोग्राफर अंकित सक्सेना के मर्डर के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो अंकित के मर्डर से कुछ मिनट पहले का है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि अंकित किसी का इंतजार कर रहा था। वह इधर-उधर घूमते हुए किसी से फोन पर भी बात करता हुआ दिखाई दिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस जगह अंकित खड़ा है वह पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर की व्यस्त सड़कों में से एक है। अंकित ने एक काले रंग की जैकेट पहनी हुई है। अंकित इस वीडियो में जिस जगह पर दिखाई दे रहा है उससे कुछ ही दूरी पर उसकी हत्या कर दी गई थी।

अंकित पर उसकी मुस्लिम प्रेमिका के पिता, मां, मामा और नाबालिग भाई ने सरेआम चाकू से वार किया था। पिछले तीन साल से अंकित और 20 वर्षीय मुस्लिम लड़की रिश्ते में थे। लड़की के परिवार को उनका यह रिश्ता मंजूर नहीं था जिसके चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में लड़की के मामा, पिता, मां और नाबालिग भाई को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि लड़की के परिवार ने उसे धमकी दी थी अंकित हिंदू है इसलिए उससे कोई रिश्ता न रखे लेकिन फिर भी दोनों अक्सर मिलते रहते थे।

#WATCH CCTV footage of Ankit, who was stabbed to death in Delhi’s Khyala on February 1; Three accused, including a juvenile, have been sent to judicial custody in connection with the incident pic.twitter.com/9E3IsvzH50

— ANI (@ANI) February 5, 2018