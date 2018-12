1984 सिख विरोधी दंगा: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, मिली उम्र कैद

साल 1984 में सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक षड्यंत्र रचने, शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ कृत्य करने का दोषी ठहराया। इस अपराध के लिए कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। कुमार को ताउम्र जेल में रहना होगा। न्यायाधीश एस. मुरलीधर और न्यायाधीश विनोद गोयल की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें कांग्रेस नेता को बरी कर दिया था। सज्जन कुमार को अब 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना होगा। इसके अलावा उनके शहर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।

कोर्ट ने वहीं कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी भागमल, गिरधारी लाल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव और कृष्ण खोखर की दोषिसद्धि भी बरकरार रखी है। हाईकोर्ट सीबीआई, दंगा पीड़ितों और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कुमार को बरी कर दिया था। कोर्ट ने पिछले साल 29 मार्च को 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के बंद किए जा चुके पांच मामलों में खोखर और यादव सहित 11 आरोपियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा की 31 अक्टूबर 1984 के हुई हत्या के बाद दिल्ली के सैन्य छावनी क्षेत्र में पांच लोगों की हुई हत्या के मामले में सज्जन कुमार और पांच अन्य पर मुकदमा चल रहा था। हाईकोर्ट द्वारा सज्जन कुमार को दोषी साबित किए जाने पर शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ‘हम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें इंसाफ दिया। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को फांसी की सजा नहीं मिल जाती।’

1984 anti-Sikh riots: Delhi High Court convicts Congress leader Sajjan Kumar, reverses the judgement of trial court which acquitted him, earlier. pic.twitter.com/cN94l4NevD

#WATCH: HS Phoolka and Manjinder Singh Sirsa celebrate outside Delhi High Court. The Court today sentenced Congress leader Sajjan Kumar to life imprisonment in 1984 anti-Sikh riots case. pic.twitter.com/tpPSgjvDjO

— ANI (@ANI) December 17, 2018