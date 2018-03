राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 16 साल की लड़की ने छेड़खानी से परेशान आकर सुसाइड कर लिया। नाबालिग लड़की के द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से इस बात का खुलासा हुआ है। लड़की ने खुदकुशी करने से पहले अपने माता-पिता के लिए बेहद ही भावुक संदेश लिखा और बताया कि दिल्ली के लोग उसे जीने नहीं दे रहे थे। इसके अलावा उसने अपने परिजनों से माफी भी मांगी है। सुसाइड नोट से यह सामने आया है कि लड़की को कुछ लड़कों का ग्रुप काफी परेशान करता था, जिससे वह काफी परेशान हो गई थी। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है।

लड़की ने अपने आखिरी खत में लिखा है कि लड़के उसे जीने नहीं दे रहे थे, इसलिए उसे यह खौफनाक कदम उठाना पड़ गया। 16 साल की नाबालिग ने लिखा, ‘मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने कोई भी गलती नहीं की है। मुझे अब नहीं रहना, मैं इस तरह से जी नहीं सकती। इधर जाओ तो लड़के, उधर जाओ तो लड़के, ये सब मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर रहे थे। मैं कुछ कर न सकूं, इसलिए मुझे तंग करते थे। मैंने अपनी सारी जिंदगी जी ली है और अब मुझे नहीं जीना।’

#JUSTIN: Unable to bear the eve-teasing and harassment by a group of young boys, a 16-year-old girl committed suicide in Alipur area of Outer Delhi.@DelhiPolice recovered a suicide note from her possession.

Probe on.@IndianExpress pic.twitter.com/Rv6IeMogEB

