नई दिल्ली के मालवीय नगर में मंगलवार (29 मई) शाम रबड़ के गोदाम में लगी भयंकर पर काबू पा लिया गया है। भीषण आग पर तकरीबन 17 घंटों बाद काबू पाया जा सका। भारतीय वायु सेना के चॉपर और दिल्ली अग्निशमन सेवा की 90 गाड़ियों की मदद से यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ। गोदाम के आस-पास इससे पहले रबड़ धू-धू कर जल रही थी। आलम यह था कि धुएं के कारण घटनास्थल के नजदीक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।

बुधवार (30 मई) की सुबह गोदाम में आग बुझाने के लिए बैंबी ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसके लिए वायुसेना ने चॉपर भेजा। भारतीय वायु सेना की ओर से इस बारे में बताया गया कि इस ऑपरेशन के लिए पालम से एमआई 17 हेलीकॉप्टर भेजा गया। सेना के हेलीकॉप्टर पर लटकी बाल्टी से आग पर पानी छिड़का गया था।

वीडियो में देखें कैसे बैंबी ऑपरेशन के रवाना हुआ हेलीकॉप्टर–

#WATCH Delhi: Fire which broke out at a godown in Malviya Nagar yesterday has still not been doused, Air Force's MI 17 helicopter deployed for Bambi bucket operations pic.twitter.com/s8m1dXPjim

— ANI (@ANI) May 30, 2018