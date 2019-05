दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक युवक को सरेआम गोली मार दी गई। यह घटना रोहिणाी सेक्टर 11 में शुक्रवार शाम (17 मई) को हुई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव का निवासी है। पीड़ित मनीष अपनी एसेंट कार से दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था। इस दौरान जब उनकी गाड़ी सेक्टर-11 से होती हुई गुजर रही थी तो एक स्विफ्ट कार ने ओवरटेक किया। मनीष ने जब अपनी गाड़ी रोक दी तो स्विफ्ट कार से उतरे बदमाशों ने मनीष की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान जब मनीष गाड़ी से उतरकर भागने लगा तो एक बदमाश ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया।

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदातः यह पूरा घटनाक्रम एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि मनीष जमीन पर गिरा हुआ है और सामने से एक बदमाश उसका पीछा किया और उस पर गोली चला दी। यह पूरी वारदात कैमरे मे कैद हो चुकी है।

#WATCH Delhi: A man was shot at by unknown assailants in Rohini, Sector-11, yesterday. He has been admitted to a hospital in critical condition. pic.twitter.com/Zvrx5hDqBV

— ANI (@ANI) May 18, 2019