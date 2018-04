भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपने दोस्त को देखने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गए थे। स्वामी दोस्त की तबीयत का हाल-चाल ले रहे थे कि अचानक उनकी नजर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर पड़ी। स्वामी तुरंत उनके पास पहुंचे। लालू को बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिया गया था। 23 दिसंबर को उन्हें रांची की बिरसा मुंडा जेल में रखा गया था। जेल में उन्हें बेचैनी होती थी। बाद में उन्हें यहीं के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले जाया गया। हालत में कोई सुधार न होने पर लालू को दिल्ली ले आया गया था। 29 मार्च को लालू को नई दिल्ली के एम्स के पुराने वार्ड में भर्ती कराया गया।

गुरुवार (पांच अप्रैल) को यहीं पर बीजेपी नेता उनसे टकरा गए। स्वामी ने इसी का जिक्र एक ट्वीट के जरिए किया। उन्होंने लिखा, “मैं एम्स में एक दोस्त को देखने आया था। अचानक मुझे यहां लालू यादव अपने कमरे में दिख गए। फिर मैं उनके पास गया और जल्द ठीक होने की कामना की। हम दोनों जेपी आंदोलन के दौर से दोस्त रहे हैं।”

यह रहा स्वामी का ट्वीट-

I came to see a friend in AIIMS. And to my surprise I saw Lalu Yadav room. I then saw him and wished him. We are friends since JP movement

