नई दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र अपने विरोध प्रदर्शनों के लिए जाने जाते हैं। मंगलवार को उन्होंने फिर कुछ ऐसा किया, जिसकी वजह से वे सुर्खियों में आ गए। छात्रों का एक समूह डीन के दफ्तर में विरोध प्रदर्शन के दौरान जा पहुंचा, जहां उन्होंने डीन को गालियां दीं, उनसे बदसलूकी और हाथापाई की। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा वाकया कैद हो गया, जो अब सामने आया है। जेएनयू प्रशासन ने इस बाबत लिखित में अपनी ओर से बयान जारी किया है। वहीं, जेएनयू की सिक्योरिटी यूनिट ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दी है। 24 सेकेंड की वीडियो क्लिप में कुछ छात्र एक कमरे के बाहर भीड़ लगाए हुए थे, जबकि सुरक्षाकर्मी उन्हें वहां से हटाते नजर आ रहे थे। मगर छात्र वहां से टस से मस होते नहीं दिख रहे थे। क्लिप के अनुसार, दोनों पक्षों की बीच मामले की सुलह को लेकर एक शिक्षक ने भी हस्तक्षेप किया था।

#WATCH: JNU students barge into their Dean's office during a protest on 12 March. The university has released a statement saying that the Dean was manhandled & abused by the agitating students, (Source: CCTV) #Delhi pic.twitter.com/HjZzDuT2ko

— ANI (@ANI) March 14, 2018