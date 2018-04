अरविंद केजरीवाल को झटका देकर प्रशांत भूषण के साथ जाएंगे आशीष खेतान? बोले- उनके साथ काम करना चाहता हूं

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को पार्टी नेता आशीष खेतान ने झटका दिया है। आप नेता ने जाने-माने वकील प्रशांत भूषण के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। खेतान ने कहा है कि वह भूषण के साथ काम करना चाहते हैं। खेतान पहले दिल्ली डायलॉग एंड डेवलेपमेंट कमीशन में उपाध्यक्ष थे। दो दिन पहले ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि साल 2015 में खेतान और भूषण के बीच विवाद हुआ था। भूषण का आरोप था कि खेतान ने खबरें 2जी घोटाले के आरोपियों के पक्ष में लिखी थीं। खेतान तब तहलका पत्रिका में काम करते थे।

खेतान ने हाल ही में सीएनएन-न्यूज 18 से इस संबंध में बातचीत की। यह पूछे जाने पर कि आप भूषण के करीबी रहे हैं। क्या आप उनसे साथ काम करने को तैयार हैं। वह बोले, “बिल्कुल। मैं प्रशांत जी के साथ काम करने के तैयार हूं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और जब कोई सार्वजनिक कारण होगा या कोई कानूनी केस होगा तो हम साथ आ सकते हैं। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी।”

भूषण के साथ अपने पूर्व विवाद पर खेतान ने कहा कि वह बात पुरानी हो गई है। उसे भूल जाना चाहिए। भूषण और केजरी के साथ आने के सवाल पर कहा, “अगर वह साथ काम कर सकते हैं तो यह अच्छा ही होगा। जीवन में कुछ भी हो सकता है।”

याद दिला दें कि खेतान ने दिल्ली डायलॉग कमीशन में उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि वह वकालत करना चाहते हैं। तीन साल पहले उन्हें इस पद के लिए चुना गया था, जबकि कमीशन के अध्यक्ष खुद केजरीवाल हैं।

I am joining the legal profession and enrolling with the Bar at Delhi, which actually necessitated my resignation from the DDC. Bar Council Rules prohibit practicing advocates from any kind of private or government employment.

— Ashish Khetan (@AashishKhetan) April 18, 2018