जम्मू की रहने वाली 18 साल की कविता अरोड़ा जन्म से ही एक शारीरिक कमी के साथ पैदा हुई थीं। इसमें उनके दाहिने पैर में घुटने का जोड़ नहीं था और उनके दाहिने हाथ में दो और बाएं हाथ में चार उंगलियां थीं। इसके लिए उनका कई सालों तक इलाज चला। पांच साल की उम्र में उनके घुटने के ऊपर से पैर काटना पड़ा और छह साल की उम्र में पुणे के आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में उन्हें नकली पैर लगाया गया।

अभी वह रूटीन मेडिकल जांच और नकली पैर की मरम्मत के लिए पुणे में हैं और अपनी यात्रा के अगले कदम की तैयारी कर रही हैं और वो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना।

मैं रेगुलर कोचिंग क्लास में नहीं जा पाती थी- कविता

कविता अरोड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैं रेगुलर कोचिंग क्लास में नहीं जा पाती थी क्योंकि कभी-कभी मुझे चलने में मुश्किल होती थी, लेकिन मैंने अच्छी पढ़ाई की थी और मई में नीट का एग्जाम देने के बाद मुझे 300 से ज्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद थी। फिर पेपर लीक होने की वजह से दोबारा एग्जाम हुआ। मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया और मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मुझे सच में उम्मीद है कि मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा।”

कभी उम्मीद ना छोड़े- कविता

इस घटना को परेशान करने वाला बताते हुए कविता ने कहा कि उन्हें इस विवाद पर छात्रों को आवाज उठाते देखकर हिम्मत मिली। नीट परीक्षा के पेपर लीक विवाद को लेकर दिल्ली और कई अन्य शहरों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है, ऐसे में कविता के पास साथी उम्मीदवारों के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा, “मैं बस एक बात कहना चाहती हूं, कभी उम्मीद न छोड़ें।”

उनके पिता राजेश कुमार भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री में पूर्व नायक थे। उन्होंने बताया, “जब तक उसे नकली पैर नहीं मिला और वह खुद चल नहीं पाई, तब तक मैं उसे स्कूल ले जाता था और क्लास के दौरान उसके साथ बैठता था।” कुमार ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए 35 साल की उम्र में समय से पहले रिटायरमेंट ले लिया था।

सहपाठियों द्वारा चिढ़ाया जाता था- कविता

कविता ने यह भी याद किया कि बड़े होने के दौरान सहपाठियों द्वारा उन्हें चिढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने कहा कि उन अनुभवों ने उन्हें उनकी पढ़ाई या डॉक्टर बनने की उनकी महत्वाकांक्षा से विचलित नहीं किया। गुरुवार को वह नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ बातचीत करने वाले कई दिव्यांग रोगियों में से एक थीं, जब वे एएलसी के सक्षम मोबिलिटी क्लिनिक के दौरे पर आए थे। डॉक्टरों द्वारा उनकी स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए, कविता ने दिखाया कि वह अपने कृत्रिम पैर का उपयोग कैसे करती हैं और मेडिकल की पढ़ाई करने की अपनी योजनाओं के बारे में बताया।

एएलसी के एक अधिकारी ने कहा, “उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया है और उसे उम्मीद है कि वह मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाएगी।” कविता ने कहा कि फिलहाल उसका ध्यान मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने और डॉक्टर बनने की दिशा में काम करने पर है।

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