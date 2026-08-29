नेपाल में आई भयानक बाढ़ में 600 से अधिक लोगों की मौत हुई है। साथ ही 2000 से अधिक लोग लापता है। इस बाढ़ में 320 भारतीय भी लापता हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लापता लोगों में मध्य प्रदेश के 29 लोगों का एक ग्रुप भी शामिल है, जिसमें से किसी का भी पता नहीं चल पाया है। जब बाढ़ आई उस दौरान पीड़ित परिवार के पास एक फोन आया। हालांकि उसके बाद से कोई कनेक्ट नहीं है।

एमपी की देवकी अधिकारी को जिस कॉल ने डरा दिया, वह छोटा सा था और गुरुवार सुबह 9:30 बजे आया था। उसमें वह भोपाल में अपने परिवार को नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बारे में घबराते हुए बता रही थीं और कह रही थीं कि वे ऊंची जगह ढूंढ रहे हैं।

पीड़ित परिवार ने क्या बताया?

देवकी ने अपने परिवार को याद करते हुए कहा, “उन्होंने मुझे बताया कि वे अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। उन्होंने एक लोकल के घर में पनाह लेने की कोशिश की, जो बाद में बाढ़ में थोड़ा डूब गया। उन्होंने कहा कि घर आधा डूब गया है। अब हम नहीं बचेंगे। हमारे बच्चों का ख्याल रखना।”

देवकी के भाई कृष्ण-राधिका खनाल और रामचंद्र-भवति खनाल अधिकारी और उनके परिवार 29 लोगों के एक ग्रुप का हिस्सा थे जो सावन पूर्णिमा के लिए नेपाल में गोसाईंकुंडा तीर्थ यात्रा पर गए थे। वे एक बड़ा परिवार थे जो आस-पास ही रहते हैं। इसमें उनके भाई और उनकी पत्नियां, बहनें और जीजा, और दूसरे रिश्तेदार शामिल थे। पढ़ें नेपाल बाढ़ पर लेटेस्ट अपडेट

गुरुवार सुबह अधिकारी परिवार को उनके रिश्तेदारों का आखिरी कॉल आया, जिसमें बताया गया कि वे एक घर की छत पर पनाह लिए हुए हैं। उस ग्रुप के 29 लोगों में से किसी का भी पता नहीं चल पाया है और उनके परिवार अब बेसब्री से खबर का इंतज़ार कर रहे हैं। वे कहते हैं, “लाइन कनेक्टेड रही, लेकिन आवाज़ें आना बंद हो गईं। जब परिवार ने उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला।उसके बाद से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है। कुल मिलाकर, 29 लोग गए थे और सभी हमारे जानने वाले थे। अभी तक हमें उनमें से किसी के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला है।”

626 लोगों की मौत

नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2 हजार से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। लगभग 3,742 लोगों को बचाया गया है। एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चीन की तरफ 400 भारतीय सुरक्षित हैं। लगभग 320 भारतीय और भारतीय मूल के 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि करीब 200 भारतीय नागरिक तिब्बत में फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लापता भी हो सकते हैं और स्थानीय अधिकारियों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर