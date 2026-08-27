नेपाल में बुधवार को भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के कारण बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और प्रशासन बाढ़ जैसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैदी से तैयार है।

बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयारी

इस आपदा के कारण नेपाल में कम से 165 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1500 लोग लापता हो गए हैं, जिनमें लगभग 300 भारतीय शामिल हैं। बिहार में एसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य के उत्तरी हिस्से के नौ जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल और खगड़िया में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पश्चिम चंपारण में गंडक नदी पर बने वाल्मीकिनगर बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं और जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं।

राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह वाल्मीकिनगर का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के साथ एक आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर जरूरी निर्देश दिए हैं। जलसंसाधन विभाग ने आपातकालीन स्थिति को देखते हुए इंजीनियरों और तटबंध निगरानी टीमों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अधिकारियों को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली में तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों को गंडक और अन्य नदियों के जलस्तर, तटबंधों, निचले इलाकों, पुलों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी करने तथा स्थानीय लोगों को समय रहते सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपालगंज में NDRF की एक टीम भेजी गई है, जबकि मुजफ्फरपुर में एक टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है। इसके साथ ही इन जिलों में प्रशासन ने नावों, राहत शिविरों और सामुदायिक रसोइयों को भी तैयार रखा गया है।

पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजीत सिंह ने बगहा और गंडक के तटबंधों का दौरा किया और निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए हैं। पिपरासी की बलुआ पंचायत के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया है, जबकि चिबराही और सिसई पंचायत को लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है।

गंडक और नारायणी नदियों में जल स्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड भी अलर्ट पर

इस बाढ़ के असर को देखते हुए बिहार के साथ-साथ उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के तीन जिले पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल की सीमा से लगते हैं। फिलहाल चंपावत में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) को स्टैंडबाय मोड पर रखा गया है। SDRF की टनकपुर चौकी को विशेष रूप से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, स्थानीय प्रशासन ने शारदा नदी के बढ़ते जलस्तर की आशंका के चलते आम लोगों और तटीय इलाकों के निवासियों से नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की भी अपील की है।

गौरतलब है कि भोटेकोशी नदी तिब्बत से बहती हुई नेपाल में रसुवा जिले में प्रवेश करती है। यह आगे जाकर त्रिशूली नदी में मिलती है। त्रिशूली नदी आगे चलकर नारायणी बन जाती है। नारायणी नदी ही भारत में प्रवेश करने पर गंडक नदी कहलाती है। यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों को हाई-अलर्ट पर रखा गया है। गंडक नदी से लगभग 86,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ दिया गया है।

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नेपाल-तिब्बत सीमा पर बुधवार, 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 100 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। लापता लोगों में 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।