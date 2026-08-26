नेपाल में आई बाढ़ के बाद भारत में यूपी और बिहार के साथ-साथ उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले चंपावत में सतर्कता बढ़ा दी गई है। SDRF को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टनकपुर चौकी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से शारदा नदी के तटों से दूर रहने की अपील की गई है।

उत्तराखंड के तीन जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं। इनमें पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर शामिल है। नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर चंपावत जिला अधिक संवेदनशील माना गया है, इसलिए प्रशासन ने यहां लोगों को सावधान रहने को कहा है।

एसडीआरएफ टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है

अधिकारियों के मुताबिक, नेपाल में आई आपदा को देखते हुए एसडीआरएफ के सेनानायक (कमांडेंट) अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर चंपावत जिले की टनकपुर चौकी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टनकपुर टीम शारदा नदी के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों, शारदा घाट, शारदा बैराज और आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी एवं गश्त कर रही है। टीम नदी के जलस्तर और संभावित खतरे पर लगातार नजर रख रही है तथा स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाए हुए है।

मछुआरों को नदी से दूर रहने के लिए कहा गया

अधिकारियों ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम ने शारदा घाट और निचले इलाकों में पहुंचकर स्थानीय निवासियों, यात्रियों और मछुआरों को नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि के प्रति जागरूक किया। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी स्थिति में अनावश्यक रूप से नदी के तटीय क्षेत्रों के पास न जाएं और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।

तत्काल राहत बचाव के लिए तैयार है SDRF

उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ की टीम आवश्यक जीवनरक्षक और बचाव उपकरणों के साथ 24 घंटे पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। चंपावत जिला प्रशासन ने भी सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने और आपसी समन्वय बनाए रखते हुए शारदा नदी के जलस्तर तथा संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

बिहार के 8 और यूपी के 2 जिलों में अलर्ट जारी

नेपाल में आई अचानक बाढ़ की वजह से बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उनमें पश्चिमी चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली शामिल हैं। सीतामढ़ी और शिवहर को भी सेंसिटिव जिलों के तौर पर देखा जा रहा है।

नेपाल में आई बाढ़ के बाद उत्तर प्रदेश के दो जिलों महराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर बढ़ने तथा संभावित बाढ़ के मद्देनजर निगरानी और जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है।