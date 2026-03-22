UP News: जहां उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में शनिवार को ईद-उल-फितर मनाई गई, वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बडोसराई क्षेत्र में स्थित किंतूर गांव का शिया समुदाय मातम में डूबा रहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इस साल गांव के लोगों ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की स्मृति में ईद की पारंपरिक रस्मों को दरकिनार कर दिया। अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिकी-इजरायल हवाई हमलों में मौत हो गई थी।

19वीं सदी के वक्फ नवाब अमजद अली खान इमामबाड़ा के कार्यवाहक सरवर अली ने बताया कि ईद-उल-फितर पर स्थानीय लोग जश्न मनाने नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियानों की निंदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने इन कार्रवाइयों को अन्यायपूर्ण बताया और उपस्थित लोगों ने इजरायल के खिलाफ नारे लगाए।

शिया परिवारों ने इस साल कोई उत्सव नहीं मनाया- सरवर अली

सरवर अली ने कहा, “शिया परिवारों ने इस साल कोई उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने घर पर सेवइयां नहीं बनाईं और न ही एक-दूसरे को गले लगाया, उन्होंने केवल सामूहिक नमाज अदा की। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।” स्थानीय निवासी डॉ. रेहान काजमी ने खामेनेई की मृत्यु के बाद छाए गमगीन माहौल की पुष्टि की। समुदाय के सदस्यों के अनुसार, किंतूर का दिवंगत खामेनेई के गुरु अयातुल्ला रुहोल्लाह मुसावी खुमैनी से ऐतिहासिक संबंध है। ऐसा माना जाता है कि इस्लामी गणराज्य के संस्थापक खुमैनी के एक पूर्वज लगभग 150 साल पहले इसी गांव से ईरान चले गए थे।

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समय बीतने के बावजूद गांव के लोग मानते हैं कि यह वंश भावनात्मक तौर पर अहम बना हुआ है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, खुद को खुमैनी का वंशज बताने वाले सैयद निहाल अहमद काजमी ने पहले बताया था कि किंतूर, खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्मस्थान था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी रहे मुसावी, तीर्थयात्रा के बाद भारत लौटने से प्रतिबंधित होने पर 1834 में ईरान चले गए थे। आखिकार वे खुमैन शहर में बस गए, जहां उनके पोते का जन्म हुआ।

अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबरों के बाद 1 मार्च को किंतूर और आसपास के इलाकों में प्रार्थना और शोक सभा आयोजित करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, विशेषकर अवध क्षेत्र के ईरान के साथ लंबे समय से सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों जैसे शहरों में नवाबों के संरक्षण में मजबूत शिया परंपराएं विकसित हुईं।